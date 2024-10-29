СМИ: Вокалиста группы «План Ломоносова» госпитализировали с острыми болями

Актер Александр Ильин, известный по роли в сериале «Интерны» и как вокалист панк-группы «План Ломоносова», госпитализирован в одну из столичных больниц. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По словам его представителей, артист почувствовал резкую боль в нижней части живота, после чего его доставили в медицинское учреждение для проведения необходимых процедур.