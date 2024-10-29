СМИ: Вокалиста группы «План Ломоносова» госпитализировали с острыми болями
Актер Александр Ильин, известный по роли в сериале «Интерны» и как вокалист панк-группы «План Ломоносова», госпитализирован в одну из столичных больниц. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По словам его представителей, артист почувствовал резкую боль в нижней части живота, после чего его доставили в медицинское учреждение для проведения необходимых процедур.
Состояние здоровья Ильина стабильное, его жизни ничего не угрожает.
Александр Ильин — российский актер и музыкант, наиболее известный благодаря роли в комедийном сериале «Интерны», который выходил на телеканале ТНТ с 2010 по 2016 год, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru