В Греции с тонущего судна спасли 57 мигрантов
25 декабря 202100:40
В Греции с тонущего судна у острова Парос спасли 57 мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на греческие СМИ.
Также береговая охрана страны продолжает поиски 21 человека. Найдены два тела погибших.
Отмечается, что этот случай стал третьим за сутки, когда Греция разбирается с нелегальными мигрантами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru