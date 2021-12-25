В Греции с тонущего судна спасли 57 мигрантов

В Греции с тонущего судна у острова Парос спасли 57 мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на греческие СМИ.

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Также береговая охрана страны продолжает поиски 21 человека. Найдены два тела погибших.

Отмечается, что этот случай стал третьим за сутки, когда Греция разбирается с нелегальными мигрантами.



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ТЕГИ:МигрантыГреция
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