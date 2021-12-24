Десятки мигрантов спасаются на скале после кораблекрушения у Греции

В Ионическом море на скалистом островке Прасониси береговая охрана Греции обнаружила около 90 мигрантов, сообщает «РЕН ТВ».

У побережья Туниса утонули больше 10 мигрантов

Из воды были извлечены тела четырех погибших, передает телеканал «ЭРТ-1». Мигранты оказались на скале после того, как с ней столкнулся парусник. Всего на борту судна было около 100 человек. К людям сразу направили катер береговой охраны. В настоящее время доставить людей на сушу невозможно из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее сообщили о том, что у побережья Западной Ливии погибли более 75 нелегальных мигрантов, которые попытались уплыть в Европу, но утонули в Средиземном море.

Минувшим летом лодки с направлявшимися в Европу мигрантами перевернулась у берегов Ливии, в результате чего погибли не менее 57 человек. Об этом сообщает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МигрантыГреция
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