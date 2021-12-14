Журналист-антипрививочник умер от COVID-19 в Греции

В Греции от COVID-19 умер 72-летний журналист-антипрививочник, лидер движения «Свободные люди» Йоргос Трагас. Об этом говорится на сайте «Нафтемпорики».

30 ноября у него диагностировали коронавирус. 4 декабря Трагаса с тяжелой дыхательной недостаточностью госпитализировали в больницу «Сотирия». У журналиста возникли осложнения. 13 декабря его подключили к искусственной почке.

Сам Трагас говорил, что не хотел делать прививку, так как у него был ряд заболеваний. Он называл обязательную вакцинацию, осуществляющуюся в Греции путем «прямого шантажа и различных форм угроз», современной тиранией, которая нарушает «права человека и этику медицинской науки».