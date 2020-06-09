В Госдуме уверены, что природа под Норильском не скоро восстановится после ЧП

«Эту ситуацию я оцениваю, как очень серьезную аварию. Я вижу, что руководство предприятия очень плохо относилось к эксплуатации доставшейся собственности. В компании огромное количество проблем, модернизация не происходит. Если сравнить цистерны, которые стоят под ТЭЦ, с теми, которые есть у нефтяных компаний, нефтеперерабатывающих заводов мы увидим, что там они все покрашены, они все оборудованы. Здесь же мы видим, что занимаются никелем, а все остальное вокруг приходит в негодность. Меня это очень тревожит. Я там не был, но я вижу кадры ржавых, развалившихся, прогнивших баков, это безобразие. Надо, чтобы объекты горюче-смазочных материалов, топлива эксплуатировались профессионалами. Я думаю, что произошедшая катастрофа будет иметь далеко идущие последствия. И тундра – очень страшная вещь. Я вспоминаю, мы были в Ненецком автономном округе, там машина по тундре, по мху проедет, после проезда земля месяц восстанавливается, а если дорогу сделали – то год. То есть там очень сложные условия, природа тяжело восстанавливается. Поэтому, мне кажется, и здесь будет тяжелое восстановление. Техногенные катастрофы довольно часто бывают, надо просто следить за всеми этими предприятиями», – прокомментировал он.

Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 в Норильске Вячеславу Старостину предъявлено обвинение по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Тем временем, США выразили желание помочь ликвидировать последствия ЧП в Норильске. Но в МЧС России заявили о способности самостоятельно справиться с последствиями техногенной катастрофы.

