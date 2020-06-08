Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявили обвинение
Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 в Норильске Вячеславу Старостину предъявлено обвинение по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Об этом заявили в Следственном комитете РФ.
В ведомстве также сообщили, что следователи проверяют своевременность и достаточность «принятых уполномоченными органами в области ГО и ЧС мер по ликвидации последствий аварии», передает RT.
Разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3, дочерней компании «Норникеля», произошёл 29 мая. В результате была загрязнена почва и реки. В целом площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.
Ранее в МЧС ответили США на предложение помочь в ликвидации последствий ЧП в Норильске. Там отметили, что в настоящее время сил и средств достаточно для оперативного и эффективного использования ликвидации ЧС.
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