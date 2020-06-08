Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявили обвинение

Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 в Норильске Вячеславу Старостину предъявлено обвинение по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Об этом заявили в Следственном комитете РФ.

В ведомстве также сообщили, что следователи проверяют своевременность и достаточность «принятых уполномоченными органами в области ГО и ЧС мер по ликвидации последствий аварии», передает RT.