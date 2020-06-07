В МЧС ответили США на предложение помочь в ликвидации последствий ЧП в Норильске

В МЧС России дали комментарий в ответ на инициативу США помочь ликвидировать последствия ЧП в Норильске. Спасатели выразили готовность самостоятельно справиться с разливом топлива, при этом подчеркнув, что принимать окончательное решение будет российское руководство.

«Спасибо большое всем странам, которые хотят нам оказать помощь. Политическое руководство страны определит, нужно здесь или не нужно. В настоящее время сил и средств достаточно для оперативного и эффективного использования ликвидации ЧС», — приводит цитату первого заместителя главы МЧС России Александра Чуприяна «РИА Новости».