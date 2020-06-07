В МЧС ответили США на предложение помочь в ликвидации последствий ЧП в Норильске
В МЧС России дали комментарий в ответ на инициативу США помочь ликвидировать последствия ЧП в Норильске. Спасатели выразили готовность самостоятельно справиться с разливом топлива, при этом подчеркнув, что принимать окончательное решение будет российское руководство.
«Спасибо большое всем странам, которые хотят нам оказать помощь. Политическое руководство страны определит, нужно здесь или не нужно. В настоящее время сил и средств достаточно для оперативного и эффективного использования ликвидации ЧС», — приводит цитату первого заместителя главы МЧС России Александра Чуприяна «РИА Новости».
Цуприянов рассказал, что в ликвидации последствий ЧС задействованы около 500 человек и 200 единиц техники, до 13,5 тысяч увеличено число резервных емкостей, уточняют «Известия».
Напомним, 6 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности Вашингтона помочь РФ в ликвидацией последствий разлива топлива в Норильске.
Разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива произошла 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания «Норникеля»). В реки Амбарную и Дальдыкан вылилось около 20 тысяч тонн топлива.
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