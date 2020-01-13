Затулин: СБУ готовила теракт на Крымском мосту для Путина

Парламентарий отметил, что впервые сообщает такую информацию, однако не стал приводить подробности этого плана СБУ и почему он не был осуществлён.

Между тем, в российских силовых структурах опровергли это утверждение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник. Он также не стал детально комментировать заявление Затулина.

Сразу после прибытия первого регулярного пассажирского поезда из Санкт-Петербурга в Симферополь через Керченский мост прокуратура Украины возбудила уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. В Евросоюзе осудили открытие железнодорожной части моста, назвав это «еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины».

Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что западные страны «штампуют» подобные обвинения десятками, при этом прекрасно понимая, что полуостров вошел в состав России законно.

