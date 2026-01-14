СМИ: Трамп хочет получить контроль над Гренландией через референдум

Президент США Дональд Трамп и его ближайшее окружение рассматривают вариант установления контроля над Гренландией через проведение референдума о присоединении к Соединенным Штатам. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на два источника, знакомых с подходами американского лидера.

По словам собеседников издания, Трамп и его помощники считают наиболее предпочтительным сценарием получение Гренландии в результате голосования местного населения. Источники отмечают, что именно такой путь в Белом доме воспринимают как наиболее приемлемый с политической точки зрения.