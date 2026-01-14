СМИ: Трамп хочет получить контроль над Гренландией через референдум
Президент США Дональд Трамп и его ближайшее окружение рассматривают вариант установления контроля над Гренландией через проведение референдума о присоединении к Соединенным Штатам. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на два источника, знакомых с подходами американского лидера.
По словам собеседников издания, Трамп и его помощники считают наиболее предпочтительным сценарием получение Гренландии в результате голосования местного населения. Источники отмечают, что именно такой путь в Белом доме воспринимают как наиболее приемлемый с политической точки зрения.
В то же время Politico указывает, что регулярные публичные заявления Трампа и представителей его администрации о стратегической важности острова для национальной безопасности США, а также отказ однозначно исключить силовые методы, осложняют реализацию подобного плана.
Один из источников сообщил, что команда президента уже прорабатывает способы побудить власти Гренландии к проведению референдума. Речь, в частности, идет о возможных кампаниях по формированию общественного мнения, а также о финансовых инструментах, которые могли бы повлиять на исход голосования, передает «Радиоточка НСН».
