Генерал-майор ФСБ не поверил в «акустические атаки» при захвате Мадуро
Нелетальные вооружения для таких операций, как похищение президента Венесуэлы, в ходе которого погибли десятки кубинских военных, не подходят, заявил НСН Александр Михайлов.
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с НСН высказал мнение, что приборы, вызывающие «гаванский синдром», при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро вряд ли использовались. Они эффективны, например, для подавления уличных протестов, а информация об этом в западных СМИ (CNN и New York Post) появилась для того, чтобы представить инцидент как операцию высочайшего уровня.
Ранее в американских изданиях написали, что США для операции по похищению Мадуро могли использовать устройство, вызывающее «гаванский синдром» (аппарат генерирует импульсные радиоволны, которые называют «акустическими атаками»). По мнению экспертов, с помощью прибора американский спецназ мог устранить взвод президентской охраны, состоявший из неподкупных кубинских военных.
«Акустическое оружие относится к нелетальным вооружениям, и сейчас у ряда спецслужб и полицейских ведомств развитых стран имеются соответствующие изделия для разгона толп, купирования беспорядков. Разработки в этой области велись давно и продолжаются сейчас. Иное дело, подходят ли эти так называемые нелетальные вооружения для таких операций, как захват президента Венесуэлы, тем более то, что в ходе ее погибли десятки кубинских военных специалистов по безопасности?» - усомнился Михайлов.
Вброс об использовании акустических атак появился для того, чтобы представить операцию, организованную Пентагоном и администрацией президента США Дональда Трампа как хитроумную манипуляцию, считает бывший сотрудник ФСБ.
«Это, скорее, переключение внимания целевой аудитории CNN и в целом западных медиа, от реальности, которая имела место. Вероятнее всего, мы имеем дело с предательством, подкупом либо военно-политических элит, либо самого Мадуро, либо его кабинета. В любом случае это были представители руководства страны: мы видим доказательства этого, потому что ни система противовоздушно-противоракетной обороны не работала, никаких даже попыток отразить воздушную атаку США не было проведено, никаких команд на отражение отдано не было. Эти вбросы работают для представления произошедшего как некой военной реальной операции высочайшего уровня. Но здесь больше фантазии, чем правды», - считает Михайлов.
Ранее сообщалось, что военные Венесуэлы испытывали серьезные трудности с эксплуатацией поставленных Россией систем ПВО С-300 и комплексом «Бук».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Детский сад пострадал при отражении атаки БПЛА под Ростовом
- «Минус дворник»: В Госдуме предупредили об обратном эффекте жалоб на уборку снега
- От устаревшего ПО до видеокамер: Названы главные уязвимости IT-систем
- Бюджет фильма «Чебурашка 2» превысил 1,49 миллиарда рублей
- Генерал-майор ФСБ не поверил в «акустические атаки» при захвате Мадуро
- СМИ: Трамп хочет получить контроль над Гренландией через референдум
- Политолог усомнился в перспективах визита посланников США в Москву
- В России предложили запретить GTA VI из-за угрозы нравственности
- Калининград и Крым: Российские курорты подорожают на 15% в 2026 году
- «Главное, чтобы не в карман»: Кому нефтяные компании будут отгружать 1% топлива
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru