«Акустическое оружие относится к нелетальным вооружениям, и сейчас у ряда спецслужб и полицейских ведомств развитых стран имеются соответствующие изделия для разгона толп, купирования беспорядков. Разработки в этой области велись давно и продолжаются сейчас. Иное дело, подходят ли эти так называемые нелетальные вооружения для таких операций, как захват президента Венесуэлы, тем более то, что в ходе ее погибли десятки кубинских военных специалистов по безопасности?» - усомнился Михайлов.

Вброс об использовании акустических атак появился для того, чтобы представить операцию, организованную Пентагоном и администрацией президента США Дональда Трампа как хитроумную манипуляцию, считает бывший сотрудник ФСБ.

«Это, скорее, переключение внимания целевой аудитории CNN и в целом западных медиа, от реальности, которая имела место. Вероятнее всего, мы имеем дело с предательством, подкупом либо военно-политических элит, либо самого Мадуро, либо его кабинета. В любом случае это были представители руководства страны: мы видим доказательства этого, потому что ни система противовоздушно-противоракетной обороны не работала, никаких даже попыток отразить воздушную атаку США не было проведено, никаких команд на отражение отдано не было. Эти вбросы работают для представления произошедшего как некой военной реальной операции высочайшего уровня. Но здесь больше фантазии, чем правды», - считает Михайлов.

Ранее сообщалось, что военные Венесуэлы испытывали серьезные трудности с эксплуатацией поставленных Россией систем ПВО С-300 и комплексом «Бук».

