Политолог усомнился в перспективах визита посланников США в Москву

Перспективы возможного визита спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву выглядят сомнительными, поскольку реальной повестки для переговоров сейчас нет. Такое мнение в беседе с ОТР высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян, комментируя сообщения о подготовке очередной встречи.

По его словам, Вашингтон фактически взял курс на затягивание украинского конфликта, а европейские союзники действуют вопреки позиции России, обсуждая размещение своих военных на Украине после завершения боевых действий. Эксперт считает, что в этих условиях обсуждение мирного плана теряет смысл, а для США приоритет сместился на другие направления внешней политики.