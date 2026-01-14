Политолог усомнился в перспективах визита посланников США в Москву

Перспективы возможного визита спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву выглядят сомнительными, поскольку реальной повестки для переговоров сейчас нет. Такое мнение в беседе с ОТР высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян, комментируя сообщения о подготовке очередной встречи.

По его словам, Вашингтон фактически взял курс на затягивание украинского конфликта, а европейские союзники действуют вопреки позиции России, обсуждая размещение своих военных на Украине после завершения боевых действий. Эксперт считает, что в этих условиях обсуждение мирного плана теряет смысл, а для США приоритет сместился на другие направления внешней политики.

СМИ: Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву для встречи с Путиным

При этом Ордуханян отметил, что Россия продолжит добиваться урегулирования военным путем, и только серьезные изменения на линии фронта способны заставить Запад по-настоящему пересмотреть подход к конфликту. Он добавил, что, несмотря на отсутствие ожиданий от возможной встречи, Москва в случае визита американских представителей будет готова к диалогу, но без иллюзий относительно его результатов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Москву уже в этом месяце для обсуждения обновленного мирного плана по Украине и гарантий безопасности. В Кремле информацию о возможных переговорах пока официально не комментировали, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / AP / Evelyn Hockstein
ТЕГИ:СШАРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры