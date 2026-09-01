«Человек-паук: Новый день» заработал более $2,3 млрд в мировом прокате

Это приблизило картину к тройке самых кассовых кинолент в истории. «Человек-паук: Новый день» стал вторым фильмом в истории, быстрее всех собравшим $2 млрд в мировом прокате, уступив только «Мстителям: Финал». По мировым сборам фильм приблизился к лидерам рейтинга — «Аватар», «Мстители: Финал» и «Аватар: Путь воды». Картина продолжает набирать обороты и сохраняет шансы увеличить кассовые сборы в ближайшие недели.

Производственный бюджет оценивается в $225 млн. Промокампания обошлась в $309 млн. В одном из промороликов снялся аргентинский футболист Лионель Месси.

Том Холланд может заработать на новом «Человеке-пауке» более 100 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

