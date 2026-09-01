«Человек-паук: Новый день» заработал более $2,3 млрд в мировом прокате
Фильм «Человек-паук: Новый день» заработал в мировом прокате более $2,3 млрд., сообщает Comic Basics.
Это приблизило картину к тройке самых кассовых кинолент в истории. «Человек-паук: Новый день» стал вторым фильмом в истории, быстрее всех собравшим $2 млрд в мировом прокате, уступив только «Мстителям: Финал». По мировым сборам фильм приблизился к лидерам рейтинга — «Аватар», «Мстители: Финал» и «Аватар: Путь воды». Картина продолжает набирать обороты и сохраняет шансы увеличить кассовые сборы в ближайшие недели.
Производственный бюджет оценивается в $225 млн. Промокампания обошлась в $309 млн. В одном из промороликов снялся аргентинский футболист Лионель Месси.
Том Холланд может заработать на новом «Человеке-пауке» более 100 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Газманов объяснил, почему Канье Уэст не должен выступать в России
- Стубб: Пекин заверил, что не допустит применения Россией ядерного оружия
- «Человек-паук: Новый день» заработал более $2,3 млрд в мировом прокате
- Песков: Информация о предложении ЦРУ провести саммит лидеров РФ, США и Украины — «утка»
- Прокурор запросил 14,5 года для генерала Кузнецова по делу о взятке
- С дрона сняли разрушения из-за наводнения в Непале
- Песков: Россия не имеет отношения к миграционному кризису в Испании
- Глава Минтранса Никитин стал кандидатом на пост вице-премьера
- СМИ: Серия мощных взрывов произошла в Киеве и области
- Маск не хочет разрешать Киеву применять Starlink для ударов вглубь РФ