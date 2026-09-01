Водители смогут предъявлять права и СТС через «Макс»
Кабин России утвердил изменения в правила дорожного движения, сообщает пресс-служба Минцифры.
Они позволят водителям предъявлять инспекторам дорожного движения электронные версии водительского удостоверения и свидетельство о регистрации транспортного средства через «Макс». В мессенджере нужно будет открыть QR-код данных документов.
При этом электронные документы продолжат действовать наравне с бумажными. Техническая возможность будет реализована в ближайшие месяцы.
Ранее стало известно, что в РФ изменят регламент экзаменов на водительские права, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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