Водители смогут предъявлять права и СТС через «Макс»

Кабин России утвердил изменения в правила дорожного движения, сообщает пресс-служба Минцифры.

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Они позволят водителям предъявлять инспекторам дорожного движения электронные версии водительского удостоверения и свидетельство о регистрации транспортного средства через «Макс». В мессенджере нужно будет открыть QR-код данных документов.

При этом электронные документы продолжат действовать наравне с бумажными. Техническая возможность будет реализована в ближайшие месяцы.

Ранее стало известно, что в РФ изменят регламент экзаменов на водительские права, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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