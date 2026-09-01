Песков: Россия не имеет отношения к миграционному кризису в Испании

Москва не причастна к миграционному кризису в испанской Сеуте, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Публикация Дмитриева о миграционном кризисе в Сеуте набрала миллион просмотров

Так он отреагировал на обвинения со стороны испанского премьера Педро Санчеса. На вопрос, имеют ли российские власти отношение к миграционному кризису, Песков ответил: «Нет, не имеют».

Ранее глава правительства Испании заявил, что массовый наплыв мигрантов в Сеуту в конце июля был спровоцирован дезинформацией, распространенной «российскими и израильскими сетями».

Военное столкновение Испании и Марокко за Сеуту и Мелилью маловероятно, так как африканское государство будет действовать с позиции «мягкой силы», а Мадрид постарается урегулировать проблему дипломатическими мерами и уступками, объяснила НСН старший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Екатерина Черкасова.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:ИспанияРоссияДмитрий Песков

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