В ООН осудили атаку украинских беспилотников на Москву

В Организации Объединенных Наций (ООН) прокомментировали атаку украинских беспилотников на Москву, пишет РИА Новости.

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Во всемирной организации заявили, что осуждают любые нападения на гражданских лиц и инфраструктуру.

Утром 30 мая украинские беспилотники атаковали Москву. Повреждения получили несколько жилых домов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористической акт»). К расследованию приступили следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:УкраинаООНБеспилотники

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