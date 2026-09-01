В правительстве РФ поддержали эксперимент по онлайн-продаже вин

Против этого выступил Минздрав. В письме главы Минздрава Михаила Мурашко зампреду правительства Татьяне Голиковой говорится, что расширение доступности алкоголя противоречит государственной политике по снижению его потребления.

Глава ведомства указал на риск заказа крупных партий спиртного, рост разового потребления алкоголя и возможного обход возрастных ограничений, когда дети пользуются аккаунтами взрослых.

В Минсельхозе считают, что инициатива создаст новые механизмы для более активного продвижения продукции небольших виноделен, повысит ее конкурентоспособность и улучшит информированность потребителей о российском вине.

Ранее ритейл и депутаты выступили против легализации онлайн-продажи алкоголя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

