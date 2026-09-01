С дрона сняли разрушения из-за наводнения в Непале
Разрушения из-за наводнения в Непале сняли на видео, которое сделал беспилотный летательный аппарат.
На кадрах видны последствия в одном из населенных пунктов в приграничном районе. Селевые потоки снесли постройки, мост и прибрежную инфраструктуру. Во многих уцелевших домах выбило окна. Наводнение на севере Непала произошло утром 26 августа после схода ледово-каменной массы в верховьях реки Бхоте-Коши.
По последним данным, в результате стихии в стране погибли 903 человека, еще 4247 человек числятся пропавшими без вести. Среди пропавших — как минимум девять россиян.
Ранее организатор туров в Непал описала ситуацию после разрушительного наводнения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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