Маск не хочет разрешать Киеву применять Starlink для ударов вглубь РФ

Американский миллиардер Илон Маск выступает против разрешения Киеву использовать спутники Starlink для нанесения ударов вглубь России, сообщает Kyiv Independent.

Военэксперт Литовкин заявил, что ВС РФ научились подавлять связь Starlink

Бизнесмен считает, что удовлетворение просьбы Украины по данному вопросу скорее спровоцирует новую эскалацию, чем приблизит завершение боевых действий.

Разрешение на использование спутников Starlink для ударов ВСУ вглубь России станет большой проблемой для страны, технические средства противодействия уже разработаны, но их придется запустить в массовое производство, что потребует дополнительных инвестиций со стороны государства, заявил НСН основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РоссияУкраинаСпутникиИлон Маск

Горячие новости

Все новости

партнеры