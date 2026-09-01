Глава Минтранса Никитин стал кандидатом на пост вице-премьера
1 сентября 202603:01
Министр транспорта Андрей Никитин рассматривается в качестве основного кандидата на должность заместителя председателя правительства, курирующего транспортный сектор, сообщает РБК.
Об этом заявили два источника в судоходной и логистической отраслях.
В феврале 2025 года Никитин ушел в отставку с поста губернатора и занял должность замминистра транспорта РФ. В июле того же года он возглавил Минтранс.
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