Глава Минтранса Никитин стал кандидатом на пост вице-премьера

Министр транспорта Андрей Никитин рассматривается в качестве основного кандидата на должность заместителя председателя правительства, курирующего транспортный сектор, сообщает РБК.

Путин утвердил Никитина в должности министра транспорта РФ

Об этом заявили два источника в судоходной и логистической отраслях.

В феврале 2025 года Никитин ушел в отставку с поста губернатора и занял должность замминистра транспорта РФ. В июле того же года он возглавил Минтранс.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:Правительство РоссииМинтранс

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