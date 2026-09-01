Песков: Информация о предложении ЦРУ провести саммит лидеров РФ, США и Украины — «утка»
Неофициальная информация о предложении главы ЦРУ Джона Рэтклиффа провести трехсторонний саммит с участием лидеров России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского относится к информационным «уткам», заявил ИС «Вести» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Относитесь к этому как к рутинным контактам по линии специальных служб», — заявил он. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что основы внешней политики Москвы определяет глава государства.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин провел встречу с руководителем ЦРУ Джоном Рэтклиффом в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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