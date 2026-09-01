Песков: Информация о предложении ЦРУ провести саммит лидеров РФ, США и Украины — «утка»

Неофициальная информация о предложении главы ЦРУ Джона Рэтклиффа провести трехсторонний саммит с участием лидеров России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского относится к информационным «уткам», заявил ИС «Вести» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава ЦРУ в Москве предложил саммит Путина, Трампа и Зеленского

«Относитесь к этому как к рутинным контактам по линии специальных служб», — заявил он. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что основы внешней политики Москвы определяет глава государства.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин провел встречу с руководителем ЦРУ Джоном Рэтклиффом в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
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