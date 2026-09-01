Прокурор запросил 14,5 года для генерала Кузнецова по делу о взятке

Он также может заплатить штраф свыше 480 млн руб. По версии обвинения, генерал способствовал заключению Краснодарским высшим военным училищем имени генерала армии С. М. Штеменко госконтрактов с ИП на размещение военнослужащих в гостиницах на 372,3 млн руб.

Взамен предприниматель передал ему дом с участком в Краснодаре стоимостью более 80 млн руб., оформив недвижимость на его супругу.

Кузнецов вину не признает.

Ранее трое топ-менеджеров «дочки» «Газпрома» были арестованы за взятки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

