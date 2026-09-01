Прокурор запросил 14,5 года для генерала Кузнецова по делу о взятке
Прокурор попросил приговорить экс-начальника управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова к 14,5 года колонии строгого режима, сообщает РБК.
Он также может заплатить штраф свыше 480 млн руб. По версии обвинения, генерал способствовал заключению Краснодарским высшим военным училищем имени генерала армии С. М. Штеменко госконтрактов с ИП на размещение военнослужащих в гостиницах на 372,3 млн руб.
Взамен предприниматель передал ему дом с участком в Краснодаре стоимостью более 80 млн руб., оформив недвижимость на его супругу.
Кузнецов вину не признает.
Ранее трое топ-менеджеров «дочки» «Газпрома» были арестованы за взятки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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