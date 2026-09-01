СМИ: Серия мощных взрывов произошла в Киеве и области

По объектам выпущено более 30 ракет «Калибр», «Циркон» и «Искандер-М». Взрывы начали греметь в украинской столице и окрестностях примерно в половине третьего часа ночи и продолжаются до сих пор.

Уже зафиксировано несколько мощных прилётов и пожаров — в Днепровском районе поражены склады с вооружением. Также очевидцы сообщают о многочисленных взрывах в районе аэродрома Борисполь и в Обуховском районе. Для отражения удара пытались использовать комплексы Patriot, но из-за нехватки ракет это не принесло почти никакого результата.

Ранее ВС РФ в Киеве поразили склады со взрывчатыми веществами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

