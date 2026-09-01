СМИ: Серия мощных взрывов произошла в Киеве и области
В Киеве и области произошла серия мощных взрывов, сообщает Telegram-канал Shot.
По объектам выпущено более 30 ракет «Калибр», «Циркон» и «Искандер-М». Взрывы начали греметь в украинской столице и окрестностях примерно в половине третьего часа ночи и продолжаются до сих пор.
Уже зафиксировано несколько мощных прилётов и пожаров — в Днепровском районе поражены склады с вооружением. Также очевидцы сообщают о многочисленных взрывах в районе аэродрома Борисполь и в Обуховском районе. Для отражения удара пытались использовать комплексы Patriot, но из-за нехватки ракет это не принесло почти никакого результата.
Ранее ВС РФ в Киеве поразили склады со взрывчатыми веществами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Песков: Россия не имеет отношения к миграционному кризису в Испании
- Глава Минтранса Никитин стал кандидатом на пост вице-премьера
- СМИ: Серия мощных взрывов произошла в Киеве и области
- Маск не хочет разрешать Киеву применять Starlink для ударов вглубь РФ
- В правительстве РФ поддержали эксперимент по онлайн-продаже вин
- Водители смогут предъявлять права и СТС через «Макс»
- Трамп допустил продолжение атак США на Иран
- Польша: Перехвачен российский Ил-20
- СМИ: Экспорт зерна из России смещается с Черного моря на Балтику
- Трамп заявил, что из визита Силуанова в США «что-нибудь получится»