В Горловке три человека пострадали после атаки беспилотника ВСУ
22 июня 202408:31
Три человека пострадали при ударе украинского беспилотника в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«В результате атаки... в пгт Гольмовский ранены трое мирных горловчан», — написал градоначальник.
Приходько добавил, что из-за ЧП был поврежден рейсовый автобус.
Накануне украинские формирования обстреляли Горловку и Донецк снарядами НАТО калибра 155 мм.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru