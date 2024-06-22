В Горловке три человека пострадали после атаки беспилотника ВСУ

Три человека пострадали при ударе украинского беспилотника в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

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«В результате атаки... в пгт Гольмовский ранены трое мирных горловчан», — написал градоначальник.

Приходько добавил, что из-за ЧП был поврежден рейсовый автобус.

Накануне украинские формирования обстреляли Горловку и Донецк снарядами НАТО калибра 155 мм.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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