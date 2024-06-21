Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Отмечается, что в Донецке 21 июня пострадали Петровский и Куйбышевский районы, также семь раз были нанесены удары по Горловке, в частности, кассетными боеприпасы. Так, два кассетных снаряда калибром 155 мм были выпущены по Никитовскому району Горловки.

Всего украинские войска выпустили по меньшей мере 17 натовских снарядов.

Ранее более 20 домов в частном секторе были повреждены при обстреле со стороны ВСУ с применением ракет ATACMS города Моспино (ДНР).

