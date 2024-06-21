Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинская армия обстреляла снарядами НАТО калибра 155 мм Горловку и Донецк. Об этом в своем Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Отмечается, что в Донецке 21 июня пострадали Петровский и Куйбышевский районы, также семь раз были нанесены удары по Горловке, в частности, кассетными боеприпасы. Так, два кассетных снаряда калибром 155 мм были выпущены по Никитовскому району Горловки.
Всего украинские войска выпустили по меньшей мере 17 натовских снарядов.
Ранее более 20 домов в частном секторе были повреждены при обстреле со стороны ВСУ с применением ракет ATACMS города Моспино (ДНР).
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дроны ВСУ атаковали Адыгею
- Над Брянской областью уничтожили три дрона ВСУ
- СМИ: МИД Южной Кореи вызвал посла России из-за договора с КНДР
- Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
- Бывший глава Кировской области Белых вышел на свободу
- На фестивале Yandex Park Live выступят Скриптонит и Oliver Tree
- Губернатор Севастополя обратился после атаки дронов ВСУ к жителям региона
- Глава Минтруда заявил, что индексация пенсий будет осуществляться дважды в год
- Над Крымом и Кубанью нейтрализовали 113 дронов ВСУ
- Япония ввела санкции против 11 физлиц и 42 организаций из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru