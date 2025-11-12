Сотрудники МЧС РФ пострадали в ДНР при атаке украинского дрона
Четверо сотрудников МЧС РФ пострадали в ДНР при атаке украинского дрона. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает RT.
Уточняется, что инцидент произошёл в Горловке, где пожарные выехали для ликвидации загорания на полигоне твёрдых бытовых отходов.
В ходе поездки они заметили в небе беспилотник и оперативно покинули автомобиль. Пострадавших госпитализировали с акубаротравмами.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинский дрон ударил по автомобилю, в котором ехала глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова, сообщает «Свободная пресса».
