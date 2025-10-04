В Ницце в результате стрельбы погибли два человека

Два человека погибли, пятеро пострадали в результате стрельбы в Ницце. Об этом заявили в префектуре департамента Приморские Альпы.

Перестрелка произошла вечером в пятницу в районе Мулен.

«Два человека погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Трое получили легкие ранения. На месте... работают силы правопорядка и спасательные службы», - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

Как сообщает издание Nice Matin, огонь открыл вышедший из автомобиля мужчина, он начал стрельбу из автомата Калашникова. ЧП может иметь отношение к разборкам наркоторговцев.

Ранее в канадском городе Лаваль произошла стрельба в кофейне, погиб один человек.

