В Ницце в результате стрельбы погибли два человека
Два человека погибли, пятеро пострадали в результате стрельбы в Ницце. Об этом заявили в префектуре департамента Приморские Альпы.
Перестрелка произошла вечером в пятницу в районе Мулен.
«Два человека погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Трое получили легкие ранения. На месте... работают силы правопорядка и спасательные службы», - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
Как сообщает издание Nice Matin, огонь открыл вышедший из автомобиля мужчина, он начал стрельбу из автомата Калашникова. ЧП может иметь отношение к разборкам наркоторговцев.
Ранее в канадском городе Лаваль произошла стрельба в кофейне, погиб один человек.
