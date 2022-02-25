В Горловке два человека погибли при попадании снаряда в здание школы
25 февраля 202210:41
Выпущенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) снаряд попал в здание школы в Горловке. Об этом заявил мэр города Иван Приходько.
Ранее стало известно, что украинские силовики возобновили обстрелы в контролируемой силами Донецкой народной республики Горловке.
«Ул. Соколовского, 15, школа № 50 – прямое попадание снаряда», — написал Приходько в своем Telegram-канале.
В результате атаки погибли двое учителей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru