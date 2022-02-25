В контролируемой ДНР Горловке заявили о возобновлении обстрелов
Войска ВСУ в пятницу утром возобновили обстрелы в городе Горловка, который контролируется ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городские власти.
Отмечается, что в данный момент стреляют в поселке Зайцево и Шахты имени Гагарина. За сутки в Горловке погибли два человека, шестеро получили ранения.
Ранее сообщалось, что единственная тепловая электростанция в Луганской области приостановила работу из-за обстрелов. Об этом в Facebook сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
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