В контролируемой ДНР Горловке заявили о возобновлении обстрелов

Войска ВСУ в пятницу утром возобновили обстрелы в городе Горловка, который контролируется ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городские власти.

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Отмечается, что в данный момент стреляют в поселке Зайцево и Шахты имени Гагарина. За сутки в Горловке погибли два человека, шестеро получили ранения.

Ранее сообщалось, что единственная тепловая электростанция в Луганской области приостановила работу из-за обстрелов. Об этом в Facebook сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ГорловкаДНРРоссия
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