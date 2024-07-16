В горах КБР погиб турист из Белоруссии

Спасатели эвакуировали из ущелья тело туриста из Белоруссии, который сорвался со скалы и погиб в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщило региональное МЧС.

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Несчастный случай произошел вечером в понедельник, 15 июля, в ущелье Ирик-Чат в Эльбрусском районе. 34-летный мужчина сорвался со скалы, получив травму. Спасатели прибыли на место происшествия лишь глубокой ночью, они обнаружили травмированного туриста уже мертвым. Погибшего эвакуировали в поселок Эльбрус.

Накануне из-за пробок у Крымского моста водителям рекомендовали выбирать другие маршруты.



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ТуристыКабардино-балкария

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