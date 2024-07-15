Из-за пробок у Крымского моста водителям рекомендовали выбирать другие маршруты

Госавтоинспекция Краснодарского края напомнила водителям об альтернативном сухопутном маршруте в Крым. В Telegram-канале оперативного штаба региона сообщили, что по состоянию на 15.00, в очереди со стороны Тамани перед Крымским мостом находится 750 автомобилей. Время ожидания составляет около двух часов.

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Водителей предупредили об установившейся в регионе жаркой погоде и посоветовали автомобилистам, направляющимся к Крымскому мосту, запастись водой. Также в оперштабе рекомендовали использовать альтернативный сухопутный маршрут для попадания на полуостров.

Почти две тысячи автомобилей выстроились в огромные пробки у Крымского моста сегодня утром. Очереди образовались из-за большого турпотока и двух временных ограничений движения минувшей ночью.


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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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