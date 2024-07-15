Из-за пробок у Крымского моста водителям рекомендовали выбирать другие маршруты

Водителей предупредили об установившейся в регионе жаркой погоде и посоветовали автомобилистам, направляющимся к Крымскому мосту, запастись водой. Также в оперштабе рекомендовали использовать альтернативный сухопутный маршрут для попадания на полуостров.

Почти две тысячи автомобилей выстроились в огромные пробки у Крымского моста сегодня утром. Очереди образовались из-за большого турпотока и двух временных ограничений движения минувшей ночью.



