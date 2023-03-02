Губернатор Курской области поручил усилить меры безопасности
В Курской области по поручению главы региона Романа Старовойта будут усилены меры безопасности из-за напряженной обстановки в населенных пунктах, расположенных вблизи украинской границы. Об этом заявила пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина, сообщило агентство ТАСС.
Гурина добавила, что из-за среднего уровня реагирования и желтого уровня террористической опасности власти Курской области уже усилили охрану общественного порядка.
Также на территории области под особым контролем находятся объекты обеспечения жизнедеятельности, отметила пресс-секретарь главы региона.
Ранее глава посёлка Теткино в Курской области Сергей Призенко заявил, что населённый пункт подвергся миномётному обстрелу, за несколько минут было четыре прилёта. Об этом сообщило агентство НСН.
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