В Генпрокуратуре обвинили регионы в искажении статистики по пожарам
Власти Иркутской области и других регионов, где бушуют природные пожары, дали неверные данные о времени ликвидации возгораний. С таким обвинением выступил представитель профильного главка генеральной прокуратуры Роман Федосов, передает РИА Новости.
Как уточняет RT, по Красноярскому краю сейчас проводится проверка, а в Бурятии таких случаев не выявлено. По словам Федосова, из-за искажений статистики, федеральные власти и профильные ведомства не вовремя реагировали на ситуацию.
Еще одной проблемой представитель надзорного ведомства назвал волокиту. Так, из-за этого власти Приангарья не нарастили вовремя группировку для борьбы с огнём.
Федосов также считает недостаточным контроль со стороны правоохранительным органов. В качестве примера он привёл Красноярский край, где в этом году за поджог леса было возбуждено единственное уголовное дело всего по одному человеку.
Между тем, как сообщает Ura.ru, участники радикального движения «Граждане СССР» призвали расстрелять чиновников, которые своевременно не начали тушить пожары в Сибири. В своём манифесте радикалы утверждают, что масштабы природной трагедии обладают всеми признаками экологической и гуманитарной катастрофы, которая может стать губительной для всей Земли.
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