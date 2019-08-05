В Генпрокуратуре обвинили регионы в искажении статистики по пожарам

Власти Иркутской области и других регионов, где бушуют природные пожары, дали неверные данные о времени ликвидации возгораний. С таким обвинением выступил представитель профильного главка генеральной прокуратуры Роман Федосов, передает РИА Новости.

Как уточняет RT, по Красноярскому краю сейчас проводится проверка, а в Бурятии таких случаев не выявлено. По словам Федосова, из-за искажений статистики, федеральные власти и профильные ведомства не вовремя реагировали на ситуацию.

Еще одной проблемой представитель надзорного ведомства назвал волокиту. Так, из-за этого власти Приангарья не нарастили вовремя группировку для борьбы с огнём.