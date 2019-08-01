Сибирские пожары: Последствия и первые виновные

Крайне напряженной остается ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке. За сутки удалось ликвидировать 29 пожаров на площади 404 гектаров, сообщили в четверг в Авиалесоохране. Горит, напомним, более 3 млн гектаров. Не уменьшились площади пожаров на удаленных и труднодоступных территориях, тушение которых не ведется по решению региональных комиссий ликвидации ЧС. «Бессмысленно», как недавно заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

«Вот если у нас зимой в холодную погоду возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее. (…) Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно».

Ущерб от пожаров, охвативших территорию, сопоставимую по площади, к примеру, с Бельгией, еще предстоит оценить, но уже очевидно, что последствия катастрофические. Помимо уничтожения собственно лесов речь идет о гибели животных, птиц, утрате всех составляющих флоры и фауны на огромной территории, - указал на пресс-конференции в НСН директор Всероссийского института природы Андрей Пешков. Продукты горения, распространившиеся, кроме российских территорий, на Казахстан, Монголию, США и Канаду, «выпадут на снега и льды, которые начнут таять еще быстрее. Изменяется баланс в экосистеме всего Северно-Ледовитого океана», - предупредил ученый. Кроме того, при горении образуются канцерогенные вещества, которые становятся причиной возникновения онкологических заболеваний у людей. Должностные лица, которые сочли невыгодным тушение лесных пожаров, должны нести ответственность, «чтобы следующим чиновникам было неповадно», - убежден Андрей Пешков.

В первом приближении виновных уже нашли: Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников Минлесхоза Красноярского края, не принявших мер для тушения лесных пожаров. В региональном управлении СК заявили, что с 22 марта по 1 августа сотрудники краевого министерства лесного хозяйства не приняли меры по ликвидацию лесных пожаров, из-за чего огонь охватил значительные территории. Сумма ущерба пока устанавливается. Сейчас следователи определяют круг всех причастных к этому преступлению. Обыски и выемки документов в министерстве уже идут. Впрочем, одними только чиновниками краевого министерства круг ответственных за пожары вряд ли ограничится. Напомним, что премьер Дмитрий Медведев просил правоохранительные органы проверить и версию об умышленных поджогах с целью сокрытия следов нелегальной вырубки лесов. А куда могут потянуться ниточки, если такое предположение подтвердится, можно только догадываться.

