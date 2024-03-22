В Совфеде заявили о причастности Украины к теракту в «Крокусе»

«Террористам нет прощения. Их надо устранять на месте», - сказал сенатор.

Бондарев предложил усилить меры безопасности в местах массового скопления людей, включая концертные площади и учреждения культуры.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил властям Украины жестким ответом, если террористы из «Крокуса» окажутся связаны с Киевом. Он выразил соболезнования близким погибших.

По предварительным данным, в результате теракта в «Крокусе» погибли 40 человек, более 100 пострадали. В Москве и регионах отменили массовые мероприятия, передает «Радиоточка НСН».

