В Совфеде заявили о причастности Украины к теракту в «Крокусе»

Произошедшее в «Крокус Сити Холле» является терактом со стороны Украины, заявил РИА Новости первый зампред комитета по обороне Совета Федерации Виктор Бондарев.

Полицейские задержали пятерых сотрудников «Крокус Сити Холла» после теракта

«Террористам нет прощения. Их надо устранять на месте», - сказал сенатор.

Бондарев предложил усилить меры безопасности в местах массового скопления людей, включая концертные площади и учреждения культуры.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил властям Украины жестким ответом, если террористы из «Крокуса» окажутся связаны с Киевом. Он выразил соболезнования близким погибших.

По предварительным данным, в результате теракта в «Крокусе» погибли 40 человек, более 100 пострадали. В Москве и регионах отменили массовые мероприятия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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