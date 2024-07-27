В Энгельсе под Саратовом сбили беспилотник
27 июля 202409:30
Беспилотник ликвидировали в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.
Как отметил губернатор, ЧП произошло утром 27 июля.
«Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет», — написал Бусаргин в Telegram-канале.
Минобороны позже подтвердило, что около 07:50 мск над Саратовской областью был уничтожен дрон ВСУ. Кроме того, по одному беспилотнику сбили над Белгородской и Рязанской областями.
Ранее стало известно об уничтожении семи украинских БПЛА самолетного типа над Рязанской областью.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru