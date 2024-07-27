В Энгельсе под Саратовом сбили беспилотник

Беспилотник ликвидировали в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.

Минобороны: Над пятью регионами нейтрализовали 14 беспилотников ВСУ

Как отметил губернатор, ЧП произошло утром 27 июля.

«Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет», — написал Бусаргин в Telegram-канале.

Минобороны позже подтвердило, что около 07:50 мск над Саратовской областью был уничтожен дрон ВСУ. Кроме того, по одному беспилотнику сбили над Белгородской и Рязанской областями.

Ранее стало известно об уничтожении семи украинских БПЛА самолетного типа над Рязанской областью.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиСаратовская Область

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