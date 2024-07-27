Минобороны: Над пятью регионами нейтрализовали 14 беспилотников ВСУ

Четырнадцать украинских беспилотников нейтрализовали над пятью регионами России, сообщило Минобороны.

В Курской области сбили шесть украинских беспилотников

По данным ведомства, минувшей ночью была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам в РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь БпЛА над Курской, три – над Белгородской, два – над Ростовской», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, военные нейтрализовали по одному дрону ВСУ над Брянской и Липецкой областями.

Накануне ПВО уничтожила и перехватила двадцать один беспилотник над Брянской областью.

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ФОТО: РИА Новости
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