Минобороны: Над пятью регионами нейтрализовали 14 беспилотников ВСУ
27 июля 202407:32
Четырнадцать украинских беспилотников нейтрализовали над пятью регионами России, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, минувшей ночью была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам в РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь БпЛА над Курской, три – над Белгородской, два – над Ростовской», — говорится в сообщении министерства.
Кроме того, военные нейтрализовали по одному дрону ВСУ над Брянской и Липецкой областями.
Накануне ПВО уничтожила и перехватила двадцать один беспилотник над Брянской областью.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru