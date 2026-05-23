В Энергодаре ВСУ нанесли удар по школе

«Только за сегодняшний день: Удар по территории СОШ 5; Два удара по зданию администрации», - подчеркнул градоначальник.

Пухов указал, что пострадавших нет.

Кроме того, ВСУ ударили по вышкам сотовой связи и постоянно атакуют одну из ведущих в Энергодар дорог. По словам Пухова, на подходе или в черте города подавили и уничтожили более десяти БПЛА.

Ранее в Михайловке Херсонской области украинский беспилотник атаковал школу, здание было повреждено. На фоне ЧП эвакуировали 123 ребенка.

