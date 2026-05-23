В Энергодаре ВСУ нанесли удар по школе
Украинские военные атаковали школу и администрацию в Энергодаре Запорожской области. Об этом написал глава города Максим Пухов в своем Telegram-канале.
«Только за сегодняшний день: Удар по территории СОШ 5; Два удара по зданию администрации», - подчеркнул градоначальник.
Пухов указал, что пострадавших нет.
Кроме того, ВСУ ударили по вышкам сотовой связи и постоянно атакуют одну из ведущих в Энергодар дорог. По словам Пухова, на подходе или в черте города подавили и уничтожили более десяти БПЛА.
Ранее в Михайловке Херсонской области украинский беспилотник атаковал школу, здание было повреждено. На фоне ЧП эвакуировали 123 ребенка.
