Спасатель объяснил россиянам, почему не стоит снимать смерч на телефон

Заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин предостерёг от съёмки смерча на мобильный телефон. В беседе с aif.ru он пояснил, что в условиях опасной погоды приоритетом должна быть безопасность, а не фиксация происходящего.

Специалист рекомендовал при угрозе смерча плотно закрыть окна и шторы, а также отойти подальше от оконных проёмов. Щетинин подчеркнул, что нахождение возле окон в такую погоду создаёт серьёзные риски для жизни из-за возможного разрушения стёкол и попадания обломков в помещение.

Синоптики предупредили, что смерчи над Ладожским озером будут чаще

Эксперт также посоветовал при сильном ухудшении погодных условий обесточить электроприборы, выдернув их из розеток. Эта мера, по его словам, поможет избежать последствий возможных скачков напряжения или коротких замыканий, спровоцированных стихией.

Ранее в беседе с НСН синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин успокоил москвичей насчёт смерчей и пообещал прохладное начало лета, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Александр Патрин
