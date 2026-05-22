Спасатель объяснил россиянам, почему не стоит снимать смерч на телефон

Заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин предостерёг от съёмки смерча на мобильный телефон. В беседе с aif.ru он пояснил, что в условиях опасной погоды приоритетом должна быть безопасность, а не фиксация происходящего.

Специалист рекомендовал при угрозе смерча плотно закрыть окна и шторы, а также отойти подальше от оконных проёмов. Щетинин подчеркнул, что нахождение возле окон в такую погоду создаёт серьёзные риски для жизни из-за возможного разрушения стёкол и попадания обломков в помещение.