Макрона освистали перед финалом Кубка Франции по футболу

Болельщики освистали президента Франции Эммануэля Макрона перед началом финального матча Кубка страны по футболу. Об этом сообщает RMC Sport

Встреча проходила на стадионе «Стад де Франс» в Париже. В финале на поле встретились «Ланс» и «Ницца».

Перед началом игры Макрон спустился с трибуны, чтобы пожать руки игрокам команд. Президент проследовал вниз под свист болельщиков. Макрон приветствовал футболистов на поле впервые с 2022 года, до этого он пожимал руки финалистам в тоннеле стадиона.

Обладателем Кубка Франции стал «Ланс», который одержал победу над «Ниццей» со счетом 3:1. Команда завоевала трофей впервые в своей истории.

