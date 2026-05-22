Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что атака ВСУ по спящим детям в колледже в Старобельске в очередной раз доказывает террористическую сущность и недоговороспособность киевских властей. Такое заявление он сделал в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Небензя подчеркнул, что этот преднамеренный удар по гражданскому объекту, где учатся и проживают дети, был нанесён в ночное время, когда общежитие было заполнено. По его словам, атака была явно совершена с целью максимального количества жертв.