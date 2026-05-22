Небензя: С Киевом, который бьет по спящим детям, невозможно договариваться
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что атака ВСУ по спящим детям в колледже в Старобельске в очередной раз доказывает террористическую сущность и недоговороспособность киевских властей. Такое заявление он сделал в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Небензя подчеркнул, что этот преднамеренный удар по гражданскому объекту, где учатся и проживают дети, был нанесён в ночное время, когда общежитие было заполнено. По его словам, атака была явно совершена с целью максимального количества жертв.
Согласно международному гуманитарному праву, такие действия являются военным преступлением, отметил постпред РФ. Он квалифицировал произошедшее в Старобельске именно по этой статье.
Небензя также указал, что киевские власти, терпя поражение на поле боя, в своей агонии бьют по святому при попустительстве и замалчивании этих преступлений на Западе.
«Это наглядно подтверждает вероломство и недоговороспособность Киева», – подчеркнул дипломат.
Ранее президент Владимир Путин приказал военным представить предложения ответа на удар по колледжу в ЛНР, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
