В Нью-Йорке из-за взрыва на барже пострадали 16 человек
Пожар возник на барже на судостроительном заводе в административном округе Статен-Айленд в Нью-Йорке, затем произошел взрыв, есть пострадавшие. Об этом сообщает канал CBS, ссылаясь на пожарный департамент города.
Возгорание на заводе продолжалось более 50 минут, прежде чем прогремел взрыв. В результате пострадали 16 человек - 13 пожарных, два сотрудника скорой помощи и один прохожий. Троих раненых госпитализировали в тяжелом состоянии.
На место для расследования причин ЧП прибыли специалисты по работе с опасными материалами и работники департамента охраны окружающей среды.
Ранее взрыв произошел на заводе нефтегазовой компании MOL в венгерском Тисауйвароше, погиб один человек.
