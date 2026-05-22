Путин поддержал выдвижение главы Тувы Ховалыга на новый срок

Глава Тувы Владислав Ховалыг на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле попросил поддержать его намерение участвовать в выборах руководителя региона в 2026 году. Российский лидер дал согласие и пожелал ему удачи.

Путин отметил, что Ховалыг и его команда демонстрируют хороший набранный темп, а в последние годы в республике проделана большая работа. При этом президент призвал главу региона обратить внимание на социальные вопросы, в частности на школы и дошкольные учреждения, нуждающиеся в ремонте.

Российский лидер добавил, что необходимо обратить внимание на социальную сферу. В частности, количество учащихся во вторую смену в Туве почти в два раза превышает среднероссийский показатель.

Ховалыг, в свою очередь, выразил уверенность в поддержке жителей республики при положительном решении о выдвижении. Он возглавляет Туву с апреля 2021 года, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
