Путин поддержал выдвижение главы Тувы Ховалыга на новый срок
Глава Тувы Владислав Ховалыг на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле попросил поддержать его намерение участвовать в выборах руководителя региона в 2026 году. Российский лидер дал согласие и пожелал ему удачи.
Путин отметил, что Ховалыг и его команда демонстрируют хороший набранный темп, а в последние годы в республике проделана большая работа. При этом президент призвал главу региона обратить внимание на социальные вопросы, в частности на школы и дошкольные учреждения, нуждающиеся в ремонте.
Российский лидер добавил, что необходимо обратить внимание на социальную сферу. В частности, количество учащихся во вторую смену в Туве почти в два раза превышает среднероссийский показатель.
Ховалыг, в свою очередь, выразил уверенность в поддержке жителей республики при положительном решении о выдвижении. Он возглавляет Туву с апреля 2021 года, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
