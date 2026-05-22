Россиянам назвали важные правила перевозки лекарств в жаркую погоду

Провизор Карина Титова дала рекомендации по транспортировке лекарственных препаратов во время летних поездок. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Специалист пояснила, что большинство медикаментов требуют хранения при температуре не выше +25 °C. В поезде или автомобиле аптечку следует размещать в салоне, избегая багажных отделений. При перелётах препараты лучше брать в ручную кладь, однако жидкости в ёмкостях свыше 100 мл провозить в салоне запрещено.

Титова напомнила, что для перевозки жизненно важных лекарств в больших объёмах может потребоваться врачебная справка или рецепт. Правила у разных авиакомпаний различаются, поэтому перед вылетом стоит уточнить требования на сайте перевозчика.