Россиянам назвали важные правила перевозки лекарств в жаркую погоду

Провизор Карина Титова дала рекомендации по транспортировке лекарственных препаратов во время летних поездок. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Специалист пояснила, что большинство медикаментов требуют хранения при температуре не выше +25 °C. В поезде или автомобиле аптечку следует размещать в салоне, избегая багажных отделений. При перелётах препараты лучше брать в ручную кладь, однако жидкости в ёмкостях свыше 100 мл провозить в салоне запрещено.

Титова напомнила, что для перевозки жизненно важных лекарств в больших объёмах может потребоваться врачебная справка или рецепт. Правила у разных авиакомпаний различаются, поэтому перед вылетом стоит уточнить требования на сайте перевозчика.

Провизор предупредила, что в жару категорически нельзя оставлять в автомобиле инсулин, нитроглицерин, гормональные средства, глазные и ушные капли, свечи, суспензии, сиропы, мази и гели. Эти препараты особенно уязвимы к воздействию высоких температур.

Ранее врач предупредила россиян, что жара влияет на величину артериального давления и способна значительно усугубить течение гипертонической болезни, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Мессман Евгений
