ВСУ ударили дроном по школе в Херсонской области
21 мая 202612:14
Юлия Савченко
Украинский беспилотник атаковал школу в Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Инцидент произошел в Михайловке Скадовского округа. При ударе дрона было повреждено здание школы, где находились дети.
«Эвакуирован 171 человек, в том числе 123 ребенка... Никто не пострадал», - написал Сальдо на платформе «Макс».
Ранее в Херсонской области глава Скадовского района Александр Дудка пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ.
