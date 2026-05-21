ВСУ ударили дроном по школе в Херсонской области

Украинский беспилотник атаковал школу в Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Инцидент произошел в Михайловке Скадовского округа. При ударе дрона было повреждено здание школы, где находились дети.

«Эвакуирован 171 человек, в том числе 123 ребенка... Никто не пострадал», - написал Сальдо на платформе «Макс».

Ранее в Херсонской области глава Скадовского района Александр Дудка пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ.

