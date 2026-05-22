В Минпромторге назвали марку авто, которая пополнит список разрешенных в такси

Минпромторг РФ сообщил, что модель Omoda C5 калужского производства будет включена в список локализованных автомобилей, разрешённых для закупки в таксопарки России.

В ведомстве напомнили, что с 1 марта в стране действует закон о локализации такси, согласно которому ставить автомобили на учёт в региональные реестры можно только при наличии модели в специальном перечне.

В Минпромторге уточнили,, что Omoda C5 попадает под утверждённые параметры благодаря производству в рамках специального инвестиционного контракта в Калужской области.

После обновления перечень автомобилей отечественного производства, допущенных к работе в такси, будет включать 27 моделей.

Ранее в перечень автомобилей для работы в такси добавили Haval Jolion, F7 и Tenet Т7, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
