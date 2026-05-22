Пожар площадью две тысячи «квадратов» вспыхнул в ангаре в Подольске
В подмосковном Подольске произошёл пожар в ангаре на проезде Металлургов, дом 7. Об этом 22 мая сообщил источник РЕН ТВ.
По предварительным данным, пламя охватило площадь около двух тысяч квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
19 мая в селе Белый Раст Дмитровского округа тушили крупный пожар на складах: тогда огонь распространился на пять тысяч квадратных метров и перекинулся на жилые дома, ликвидация возгорания заняла более восьми часов.
Ранее в подмосковной Лобне два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
