В Энергодаре упали два украинских беспилотника

«Ориентировочно в 9.20 зафиксировано одно попадание дрона в клумбу на площади возле военно-гражданской администрации города на ул. Курчатова. Предварительно, разрушений и жертв нет», — приводит сообщение РИА Новости.

Кроме того, около 9.45 беспилотник рухнул у жилого дома на улице Курчатова, данных о пострадавших не приводится.

Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, украинский беспилотник атаковал здание военно-гражданской администрации Энергодара, сотрудников эвакуировали. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских дрона над территорией Крыма, пишет RT.

