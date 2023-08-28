В Энергодаре упали два украинских беспилотника
Два украинских дрона упали в понедельник в Энергодаре Запорожской области, данные о пострадавших уточняются. Об этом сообщили в администрации города.
«Ориентировочно в 9.20 зафиксировано одно попадание дрона в клумбу на площади возле военно-гражданской администрации города на ул. Курчатова. Предварительно, разрушений и жертв нет», — приводит сообщение РИА Новости.
Кроме того, около 9.45 беспилотник рухнул у жилого дома на улице Курчатова, данных о пострадавших не приводится.
Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, украинский беспилотник атаковал здание военно-гражданской администрации Энергодара, сотрудников эвакуировали. По предварительной информации, никто не пострадал.
Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских дрона над территорией Крыма, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru