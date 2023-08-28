Украинские беспилотники безуспешно атаковали военный аэродром под Брянском

ВСУ безуспешно попытались атаковать военный аэродром под Брянском в ночь на 28 августа. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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Уточняется, что три дрона-камикадзе, запущеннные со стороны Украины, были ликвидированы силами российской системы ПВО.

Из-за падения обломков загорелась трава на территории обломков. Жертв и разрушений удалось избежать.

Ранее украинская сторона с применением беспилотника коптерного типа совершила попытку атаки на военный аэродром в Новгородской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:РоссияУкраинаБеспилотники

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