Украинские беспилотники безуспешно атаковали военный аэродром под Брянском
28 августа 202310:51
ВСУ безуспешно попытались атаковать военный аэродром под Брянском в ночь на 28 августа. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Уточняется, что три дрона-камикадзе, запущеннные со стороны Украины, были ликвидированы силами российской системы ПВО.
Из-за падения обломков загорелась трава на территории обломков. Жертв и разрушений удалось избежать.
Ранее украинская сторона с применением беспилотника коптерного типа совершила попытку атаки на военный аэродром в Новгородской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru