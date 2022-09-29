В Энергодаре опровергли информацию о возгорании второго энергоблока ЗАЭС
Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по инфраструктуре Запорожской АЭС, сообщает РИА Новости.
По его словам, реактор цел, угрозы ядерной безопасности станции нет.
В администрации Энергодара, в свою очередь, рассказали, что сообщения о пожаре на втором энергоблоке ЗАЭС не соответствуют действительности.
«Никакого возгорания нет. Второму энергоблоку ничего не угрожает», - отмечается в сообщении.
Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о начале переговоров с Россией и Украиной о параметрах создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, сообщает RT.
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