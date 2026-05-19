В Ельце обломки дрона ВСУ повредили несколько домов

Украинский беспилотник уничтожили в небе над Ельцом Липецкой области, после падения обломков зафиксированы повреждения. Об этом сообщил мэр города Вячеслав Жабин в своем Telegram-канале.

«В результате падения обломков получили повреждения несколько частных домов в одном из районов города», — указал градоначальник.

По словам Жабина, никто не пострадал.

Ранее в Ярославской области произошел пожар на промышленном объекте после атаки беспилотников.

ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
